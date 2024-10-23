Юрий Антонов намерен сократить количество концертов из-за возраста

Народный артист не хочет гастролировать в ущерб здоровью

Народный артист России Юрий Антонов планирует сократить концертную деятельность в связи с преклонным возрастом. Об этом исполнитель рассказал в ТАСС.

"Да, мне не нужно, вы знаете, в моем возрасте ездить по городам нашей необъятной Родины — это ущерб своему здоровью", - прокомментировал 80-летний автор-исполнитель.

Антонов, несмотря на отсутствие публичных выступлений, продолжает активную творческую деятельность в студии. Он сосредоточен на восстановлении и доработке своих ранее неизданных песен. Артист выразил надежду, что в скором времени эти произведения станут доступны слушателям.

Юрий Михайлович Антонов — советский и российский композитор, эстрадный певец, поэт, актёр, народный артист России (1997). Родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, куда его семья была эвакуирована во время Великой Отечественной войны. После войны семья вернулась в Белоруссию, в город Молодечно. Музыкальное образование Антонов начал получать в музыкальной школе, а затем в Молодечненском музыкальном училище. В 1963 году, после окончания училища, Антонов начал работать руководителем эстрадного оркестра в Минской филармонии. В 1969 году он переехал в Москву и начал работать в качестве клавишника, аранжировщика и вокалиста в популярных ВИА — "Поющие гитары", "Добры молодцы", "Весёлые ребята". В начале 1970-х годов началась сольная карьера Антонова. Он быстро завоевал популярность благодаря своим песням "Летящей походкой", "Крыша дома твоего", "Двадцать лет спустя" и "Золотая лестница".

Фото: Piter.TV

