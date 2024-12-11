Актер Сергей Белоголовцев вынужден отменить свое участие в ближайших спектаклях из-за перенесенного инсульта

Артист в настоящее время передвигается в инвалидной коляске

Известный актер и шоумен Сергей Белоголовцев вынужден отменить свое участие в ближайших спектаклях из-за последствий перенесенного инсульта. Об этом сообщает Mash.

60-летний артист в настоящее время передвигается в инвалидной коляске. По данным источника, проблемы со здоровьем у Белоголовцева начались в августе 2024 года с госпитализации из-за болей в животе.

После операции по удалению грыжи артист был обнаружен без сознания. Врачи диагностировали тромбоз мозговых артерий и провели экстренную операцию. Последующие два месяца Белоголовцев проходил реабилитацию в частной клинике. В ноябре и декабре артиста вновь госпитализировали из-за проблем с печенью и аппендицита.

В результате перенесенных заболеваний у Белоголовцева наблюдается общая слабость, частичный паралич левой стороны тела, затрудняющий передвижение. Несмотря на это, артист, по его словам, чувствует себя хорошо и даже работает над новой телепередачей.

Однако, как сообщил представитель Белоголовцева, его состояние пока не позволяет вернуться на театральную сцену. В частности, он не сможет принять участие в спектакле "Одноклассники в контакте" 14 февраля.

Сергей Белоголовцев получил широкую известность благодаря юмористической программе "О.С.П.-студия", которая выходила в 90-х годах.

Фото: кадр из фильма "Духлесс"