Глюкозу снова обвиняют в употреблении наркотиков

В сети появились видеоролики с необычным поведением певицы

Российская певица Глюкоза вновь оказалась в центре внимания после того, как в сети появились видеозаписи, на которых она демонстрирует странное поведение. Telegram-канал "Звездач" опубликовал эти ролики, вызвавшие бурную реакцию пользователей.

Многие комментаторы отметили неадекватное поведение певицы, высказывая предположения о возможном употреблении ею запрещенных веществ.

В видео, которые распространяются в социальных сетях, Глюкоза проявляет признаки, которые пользователи интерпретируют как признаки опьянения или воздействия наркотических веществ. Однако, на данный момент, ни сама певица, ни её представители не дали официальных комментариев по поводу появившихся видео и обвинений.

Это уже не первый случай, когда певица оказывается вовлечена в подобные скандалы. Ранее в прессе появлялась информация о её проблемах с алкоголем или наркотиками, хотя никаких подтверждений этим слухам до сегодняшнего дня не было.

Видео: Звездач / ТЛГ