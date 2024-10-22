Эндокринолог рассказал, что сахар помогает кишечным микробам вырабатывать необходимое человеку соединение

Университет Кобе определил, что глюкоза способна превращаться в короткоцепочечные жирные кислоты.

Микроорганизмы в кишечнике, которые, как считалось, питаются исключительно пищевыми волокнами, также получают сахар из нашего кишечника, из которого они производят короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для многих функций организма. Открытие этого симбиотического взаимодействия, сделанное в Университете Кобе, также указывает на возможность разработки новых методов лечения.

Микроорганизмы в кишечнике вырабатывают множество веществ, которые необходимы нашему организму, но которые он не может вырабатывать самостоятельно. Среди них — короткоцепочечные жирные кислоты, которые являются основным источником энергии для клеток, выстилающих наш кишечник, но выполняют и другие важные функции. Считается, что их вырабатывают бактерии, которые питаются непереваренной клетчаткой. Однако в предыдущем исследовании эндокринолог из Университета Кобе Огава Ватару обнаружил, что люди, принимающие препарат от диабета метформин, выделяют сахарную глюкозу в кишечник. Доктор пояснил, что если глюкоза действительно выделяется в кишечник, то это может повлиять на симбиотические отношения между микробиомом кишечника и организмом хозяина. Огава и его команда задались целью узнать больше о деталях выведения глюкозы и ее взаимосвязи с микробиотой кишечника.

Нам пришлось разработать беспрецедентные методы биоимиджинга и внедрить новые методы анализа продуктов метаболизма кишечных микробов. Огава Ватару, эндокринолог

Ученые использовали свои новые методы, чтобы не только увидеть, где и сколько глюкозы попадает в кишечник, но и использовали эксперименты на мышах, чтобы выяснить, как после этого трансформируется сахар. Кроме того, они также проверили, как лекарство от диабета метформин влияет на эти результаты как у людей, так и у мышей. Команда из Университета Кобе опубликовала свои результаты в журнале Communications Medicine. Они обнаружили, что, во-первых, глюкоза выводится из "тощей кишки", части тонкого кишечника, и транспортируется оттуда по кишечнику в толстый кишечник и прямую кишку.

Было удивительно обнаружить, что даже у людей, не принимающих метформин, наблюдается определённый уровень выделения глюкозы в кишечник. Это открытие позволяет предположить, что выделение глюкозы в кишечнике является универсальным физиологическим явлением у животных, а метформин усиливает этот процесс. Огава Ватару, эндокринолог

Эксперт указал, что и людей, и у мышей, независимо от того, были ли они диабетиками, метформин увеличивал выведение глюкозы почти в четыре раза. Во-вторых, по пути вниз глюкоза превращается в короткоцепочечные жирные кислоты. Специалист заметил, что производство короткоцепочечных жирных кислот из выделяемой глюкозы — это огромное открытие. Хотя традиционно считается, что эти соединения вырабатываются в результате ферментации неперевариваемых пищевых волокон микробиотой кишечника, этот недавно выявленный механизм подчёркивает новые симбиотические отношения между хозяином и его микробиотой".

Огава и его команда сейчас проводят дальнейшие исследования, чтобы понять, как метформин и другие препараты от диабета влияют на выведение глюкозы из организма, микробиом кишечника и продукты их метаболизма. Он говорит: "Выведение глюкозы из организма через кишечник представляет собой ранее не признанное физиологическое явление. Понимание лежащих в его основе молекулярных механизмов и того, как препараты влияют на этот процесс, может привести к разработке новых методов лечения, направленных на регулирование микробиоты кишечника и её метаболитов".

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Фото и видео: Университет Кобе, www.nature.com