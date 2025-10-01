Эндокринолог объяснил, как сохранить мышцы после 40 лет

Снижение мышечной силы может долго оставаться незаметным и со временем привести к развитию саркопении.

Регулярные силовые упражнения помогают противостоять возрастному ослаблению мышц. При этом для поддержания физической формы необязательно заниматься с тяжелыми весами. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделились российский врач-эндокринолог, диетолог и терапевт Наталья Лазуренко. Специалист отмечает, что состояние мышечной ткани человека определяется не только возрастом. Также существенную роль в процессе играют привычный уровень активности гражданина, его привычки питания и наличие хронических заболеваний.

После 35 лет мы говорим о возрастной инволюции мышечной ткани, и она будет прямо пропорционально зависеть от образа жизни, от качества физической активности, кратности проведения физической активности, наличия сопутствующих заболеваний, ожирения в том числе. Наталья Лазуренко, врач

Эксперт заметила, что для укрепления мышц важно выделять время именно на силовые упражнения. Нагрузку при этом следует выбирать с учетом физической подготовки человека, постепенно увеличивая ее по мере привыкания организма. Она рекомендовала проводить силовые нагрузки не менее, чем один или два раза в неделю, еще лучше - трижды. Еще одним условием сохранения мышц является употребление достаточного количества белка в рационе. диетолог призвал ориентироваться на 1,2–1,6 грамма белка на килограмм расчетной идеальной массы тела.

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Фото: Piter.tv