В России фиксируют рост числа молодых пациентов с бесплодием: мнение врачей

Piter.tv поговорил с эндокринологом Константином Поповым и андрологом с 23-летним стажем Еленой Новиковой.

В статистических данных исследования мужского бесплодия при участии специалистов Минздрава России отметили тревожную тенденцию — проблемы с репродуктивным здоровьем проявляются у мужчин и женщин гораздо раньше, чем раньше. Если раньше бесплодие ассоциировалось с возрастом "за 35", то теперь всё больше пациентов приходят в клиники в 20–30 лет.

По данным специалистов Минздрава, количество мужчин с приобретённым бесплодием за последние два десятилетия выросло вдвое, а средний возраст пациентов снизился до 24–30 лет.

Мужчины всё чаще сталкиваются с нарушениями сперматогенеза

Эндокринолог Московского областного научно-исследовательского института им. "Владимирского" Константин Попов в разговоре с Piter.TV отметил, что число обращений молодых мужчин до 30 лет с серьёзными проблемами репродуктивного здоровья заметно увеличилось.

В моей практике всё чаще встречаются мужчины с выраженными нарушениями сперматогенеза. Одной из главных причин является курение и использование вейпов. Никотин, ароматизаторы и тяжёлые металлы повреждают ДНК сперматозоидов, снижают их подвижность и шансы на естественное зачатие. Константин Попов, эндокринолог

По его словам, не меньшую роль играют стресс, недосып и малоподвижный образ жизни. Хроническое напряжение приводит к сбою гормонального фона, что сказывается на либидо и снижает качество спермы. Избыточный вес также ухудшает работу репродуктивной системы: тестостерон в жировой ткани превращается в эстроген, что ведёт к гормональному дисбалансу.

Женское здоровье под ударом

Схожие риски актуальны и для женщин. Курение и вейпы ускоряют истощение овариального резерва и ухудшают качество яйцеклеток.

При ЭКО у курящих женщин на 40% ниже количество качественных ооцитов и эмбрионов. Константин Попов, эндокринолог

Кроме того, стресс и недосыпание у женщин часто вызывают сбои цикла, а хроническая усталость снижает шансы на зачатие почти на 20%.

Вейпы — не единственный виновник

Андролог с 23-летним стажем, кандидат медицинских наук и основатель центра лечения мужского бесплодия "Андроэксперт" Елена Новикова, напротив считает, что говорить о массовом росте бесплодия у самых молодых мужчин пока преждевременно.

Основной поток пациентов всё же приходится на возраст 30+. В статистике Минздрава могло сыграть роль более активное выявление проблем благодаря диспансеризации. Молодые мужчины крайне редко приходят к врачу именно с вопросами зачатия. Елена Новикова, андролог

При этом специалист подчёркивает, что упрощать ситуацию, сводя её только к вейпам, неправильно.

Вейпы — это фактор риска, но далеко не единственный. Главные враги репродуктивного здоровья — стресс, малоподвижный образ жизни и нарушения сна. К этому списку добавляются наркотики, токсические вещества и курение в целом. Все эти факторы одинаково опасны и для мужчин, и для женщин. Елена Новикова, андролог

Проблема требует комплексного подхода

Оба врача сходятся во мнении, что репродуктивное здоровье современной молодёжи оказалось под серьёзным давлением внешних и поведенческих факторов. Мужчины теоретически могут частично восстановить сперматогенез после отказа от вредных привычек, а вот женские яйцеклетки не обновляются. Это значит, что ущерб, нанесённый в юности, может проявиться спустя годы.

Врачи призывают молодых людей внимательнее относиться к своему образу жизни и не откладывать визит к специалисту, если появляются проблемы со здоровьем.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Фото: unsplash (Volodymyr Hryshchenko)