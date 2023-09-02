Создан человекоподобный робот с бионическими мышцами, который пожимает плечами и сжимает кулаки

На новом видео можно увидеть, как андроид Protoclone от Clone Robotics напрягает свои бионические мышцы, пугающе дёргая конечностями вперёд и назад, пока висит на потолке.

Компания, занимающаяся робототехникой, продемонстрировала резкие, пугающие движения своего мускулистого робота-гуманоида в новом ужасающем видео. Инженеры стартапа Clone Robotics, основанного в Польше в 2021 году, создают андроидов, которые выглядят более человекоподобными, чем любой другой робот-гуманоид, созданный на сегодняшний день, и имитируют движения человека. На новом видео, выпущенном компанией от 9 апреля, робот "Протоклон" с полупрозрачной белой кожей свисает с потолка, свесив ноги, а его руки, голова и кисти зловеще двигаются. Робот дёргается, как марионетка, пожимает плечами, сжимает руки в кулаки, двигает руками вверх и вниз и кивает головой.

Познакомьтесь с первым андроидом с опорно-двигательным аппаратом от Clone: Protoclone, самым анатомически точным роботом в мире. Protoclone, созданный на основе естественного человеческого скелета, приводится в действие более чем 1000 миофибрилл — запатентованной компанией Clone технологией искусственных мышц. представители компании в описании видео

У людей и животных мышцы прикрепляются к скелету с помощью сухожилий, которые представляют собой прочные соединительные ткани. Когда мышца сокращается, она тянет за собой сухожилие, которое тянет за собой кости, перемещая их вокруг сустава. Протоклон-робот имеет реалистичный скелет, похожий на человеческий, говорят представители Clone Robotics, и оснащён искусственными мышцами компании под названием Myofibers, которые прикрепляются к соответствующим костям с помощью искусственных связок и соединительной ткани.

Человекоподобный андроид с человекоподобными движениями

Согласно веб-сайту Clone Robotics, робот содержит все 206 человеческих костей, изготовленных из "дешёвых и прочных полимеров". Плечевые суставы Клона, соединяющие лопатку, ключицу и кости предплечья, имеют в общей сложности 20 степеней свободы, то есть количество независимых движений, которые может выполнять сустав. Шарнирные суставы, такие как коленный и локтевой, имеют только одну степень свободы, в то время как шаровидные и впалые суставы, такие как тазобедренный, имеют три степени свободы. Помимо 26 степеней свободы, обеспечиваемых суставами кисти, локтя и запястья, представители Clone Robotics утверждают, что только верхняя часть туловища Клона имеет 164 степени свободы.

Миоволокна робота были впервые изобретены компанией в 2021 году и являются "единственной искусственной мышцей в мире, способной достичь такого сочетания веса, плотности мощности, скорости, соотношения усилия к весу и энергоэффективности", сообщается на официальном сайте копании Clone Robotics. разработчики утверждают, что миоволокна позволяют сокращаться быстрее, чем волокна скелетных мышц человека". "Протоклон" также использует гидравлику с водяным приводом для движения своих мышц, приводимых в действие электрическим насосом, работающим от аккумулятора.

Сосудистая система Клона — это самая сложная из когда-либо разработанных гидравлических систем, в которой электрический насос мощностью 500 Вт, такой же компактный, как человеческое сердце, способен перекачивать жидкость. сайт Clone Robotics

Андроид также будет оснащён сотнями датчиков, но не сможет чувствовать прикосновения или боль — только то, где находятся его конечности по отношению к остальному телу. В общей сложности в черепе есть четыре камеры глубины для зрения, 70 инерциальных датчиков, обеспечивающих проприоцепцию на уровне суставов (углы и скорости), и 320 датчиков давления для обратной связи на уровне мышц.

Напомним, что протоклон — это прототип андроида Clone Alpha от компании, который, по их словам, будет "естественным образом ходить", выполнять домашние дела, такие как уборка пылесосом, стирка и приготовление пищи, пожимать руки вашим друзьям и остроумно общаться. Протоклон с полноценными конечностями был впервые представлен в феврале этого года в видеоролике, который стал вирусным из-за его жутких движений. Ранее компания также демонстрировала торс-клон в 2024 году и руку-клон в 2022 году, которая могла вращать большим пальцем и даже ловить мяч.

Новая модель может генерировать аудио и музыкальные треки из различных входных данных.

Фото и видео: YouTube / Clone