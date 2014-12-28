Милонов предложил ужесточить ответственность для артистов за неподобающее поведение

Он также подчеркнул, что проблема неподобающего поведения существует давно и требует жёстких мер.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил повысить ответственность продюсеров и организаторов концертов за поведение артистов. Он считает, что ужесточение мер заставит исполнителей более ответственно подходить к своему поведению на сцене.

Если артисты будут понимать, что подобные выходки бьют по их кошельку, то это многих приведёт в чувство. Продюсеры, в свою очередь, будут контролировать своих подопечных, чтобы они не допускали неприличного поведения. Виталий Милонов, депутат Госдумы

В разговоре с "Петербург2", депутат предложил не только вводить денежные штрафы, но и временно отстранять артистов от концертной деятельности в случае повторных нарушений. По его словам, такая мера напомнит наказание за вождение в нетрезвом виде: "Набедокурил – отдыхай год".

Он также подчеркнул, что проблема неподобающего поведения существует давно и требует жёстких мер, чтобы артисты перестали считать себя выше остальных.

Фото: Piter.tv