Госминистр заявил, что обе стороны предпочитают не обсуждать произошедший конфликт.

Индия освободила задержанных в Ладакхе китайских солдат. Об этом сообщил телеканал News24 со ссылкой на госминистра дорожного транспорта Виджая Кумара Сингха.

Вечером, 15 июня произошел вооруженный конфликт между военнослужащими Китая и Индии. Это произошло в Ладакхе. В результате инцидента умерли 20 солдат. Госминистр сообщил, что китайских военнослужащих также отпустили. Однако, Сингх утверждает, что с другой стороны погибло в два раза больше военных.

Мы были на своей стороне, они – на своей. Потом некоторые с нашей стороны перешли на другую сторону, и наоборот. Виджай Кумар Сингх, госминистр дорожного транспорта

Госминистр отметил, что стороны не разглашают всю информацию. Они считают, что подробности инцидента нужно знать не всем.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Мишустин поручил ускорить цифровую трансформацию работы госорганов.

Видео: Youtube/MOJO STORY