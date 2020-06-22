Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ускорить цифровую трансформацию работы госорганов. Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.
Мишустин заметил, что совершенствование цифровых механизмов приводит к развитию самого государства. У страны появляется возможность ускорить и упростить работу целого ряда служб. Кроме того, цифровизация помогает снижать расходы. Ведомства будут более слаженно и четко работать, считает премьер.
Глава правительства подчеркнул, что внедрение цифровых технологий позволит ведомствам сделать более продуктивной свою работу. Информационные технологии усовершенствуют взаимодействие между россиянами и государством.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом.
Видео: government.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все