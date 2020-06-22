Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом

Петербург занял первое место по суточной смертности от COVID-19.
В Петербурге умерли 29 пациентов, 20 человек скончались в Москве. Также 6 смертей от COVID-19 зафиксировано в Камчатском крае, три летальных исхода – в Дагестане. Раньше суточным лидером по смертности была Москва. Дважды на первой строчке оказывался Петербург.
Напомним, что в период пандемии скончались 8206 человек. За всё время в Москве умерли 3617 человек, в Петербурге – 869, в Подмосковье – 783 человека.
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Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф
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