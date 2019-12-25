Премьер Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов

Денис Шмыгаль призвал помнить о жертвах, чтобы избежать войны в будущем.

Премьер-министр Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов Денис Шмыгаль добавил в собственном аккаунте на Facebook, что сегодня страна чествует и скорбит по жертвам войны.

В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник заметил, что во время второй мировой войны на Украине погибло 10 миллионов человек. Эту цифру он назвал "ужасной". Шмыгаль призвал помнить о героизме солдат и всех тех, кто прошел через "темные времена". Он считает, что это необходимо для того, чтобы уберечь будущие поколения от подобной трагедии.

Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века.