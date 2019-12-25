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Премьер Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов
Сегодня, 12:59
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lesjasap

Премьер Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов

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Денис Шмыгаль призвал помнить о жертвах, чтобы избежать войны в будущем.

Премьер-министр Украины назвал Вторую мировую войной двух тоталитарных режимов Денис Шмыгаль добавил в собственном аккаунте на Facebook, что сегодня страна чествует и скорбит по жертвам войны.

В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник заметил, что во время второй мировой войны на Украине погибло 10 миллионов человек. Эту цифру он назвал "ужасной". Шмыгаль призвал помнить о героизме солдат и всех тех, кто прошел через "темные времена". Он считает, что это необходимо для того, чтобы уберечь будущие поколения от подобной трагедии.

Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века.

Теги: вторая мировая война, денис шмыгаль, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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