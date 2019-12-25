Глава Украины призвал не спорить о том, была ли эта война "своей" или "чужой".

Владимир Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века. Об этом украинский президент написал в собственном Telegram-аккаунте. Политик призвал граждан страны не спорить об этой трагедии. Зеленский напомнил, что война пришла на территорию современной Украины в сентябре 1939 года. Боевые действия дошли до Киева 22 июня 1941 года.

Сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, мы вспоминаем всех украинцев, которые пострадали от крупнейшей катастрофы ХХ века Владимир Зеленский, президент Украины

Политик рассказал, что за время ВТорой мировой войны Украина лишилась 10 миллионов человек. Еще 13 миллионов человек не родилось. По словам Зеленского, за всю историю страна никогда еще не платила большей цены за то, чтобы остаться нацией и народом.

Лукашенко отметил необходимость беречь память о Второй мировой войне.