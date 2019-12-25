Президент Белоруссии выступил в Бресте на церемонии, посвященной памяти начала ВОВ.

Александр Лукашенко отметил необходимость беречь память о Второй мировой войне. Глава Белоруссии выступил 22 июня в Бресте во время участия в памятных мероприятиях, посвященных годовщине начала ВОВ.

Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что необходимо сохранить память о трагедии, чтобы она больше не повторилась в мировой истории. Он добавил, что 22 июня участвует не в "рядовом ритуале". Лукашенко заявил, что желает, чтобы "наши дети никогда не столкнулись с такими проблемами".

В республике напомнили о подвиге Брестского гарнизона. Действия солдат он оценил как "символ несокрушимости братских народов", а также общим достоянием бывших республик СССР. Лукашенко с сожалением заметил, что сейчас не все граждане Белоруссии и независимых государств считают себя наследниками "той героической истории".

Лукашенко пообещал не допустить фашизм "под знаменами демократии".