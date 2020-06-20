Сегодня, 20 июня, Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии и деревни Борки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить фашизм "под знаменами демократии" и уничтожение страны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава республики подчеркнул, что не даст уничтожить страну. Политик отметил, что сейчас в Белоруссии нет "какой-то катастрофы". Однако другие государства "постоянно подкидывают, побрасывают, нагнетая обстановку". Президент добавил, что главная задача – защитить Белоруссию.

Нет более мирных людей, чем мы – белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда небыли суверенными и независимыми. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко указал, что после получения независимости, белорусский народ быстро создал красивую, цветущую и тихую республику.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Северная Корея начала угрожать уничтожением США.

Видео: Telegram/Пул Первого