Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить фашизм "под знаменами демократии" и уничтожение страны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава республики подчеркнул, что не даст уничтожить страну. Политик отметил, что сейчас в Белоруссии нет "какой-то катастрофы". Однако другие государства "постоянно подкидывают, побрасывают, нагнетая обстановку". Президент добавил, что главная задача – защитить Белоруссию.
Нет более мирных людей, чем мы – белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда небыли суверенными и независимыми.
- Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лукашенко указал, что после получения независимости, белорусский народ быстро создал красивую, цветущую и тихую республику.
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