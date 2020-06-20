По мнению диппредставительства, США не извлекли уроки из войны на Корейском полуострове.

Северная Корея начала угрожать уничтожением США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНДР в Москве в преддверии 70 годовщины начала Корейской войны.

Пхеньян заверил, что у Кореи есть ракеты стратегического назначения и ядерное оружие. Так они решили действовать в отношении тех, кто "осмелиться поднять руку на КНДР".

Американская военщина разворачивает в Южной Корее и в прилегающих к ней зонах всякие военные маневры, главная цель которых – передвижение и развертывание на Корейском полуострове американских вооруженных сил из-за рубежа и с материковой части и быстрое нанесение удара по КНДР. - сказано в сообщении

В диппредставительстве заявили, что ракеты и ядерное оружие позволят положить новую главу в истории страны, которая положит конец ещё одной империи – США.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в США протестующие снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли.

Видео: Youtube/ARIRANG NEWS