Один из демонстрантов повесил памятник на фонарном столбе. Другую статую отнесли на ступеньки здания суда.

В США протестующие снесли две статуи у монумента Конфедерации в Роли. Об этом сообщает телеканал WTVD.

В столице штата Северная Каролина в пятницу вечером прошел марш по случаю Juneteenth (День освобождения рабов). Протестующие пришли к монументу Конфедерации, накинули на него веревки и попытались сдвинуть статуи с постамента. Им это не удалось, так как на место происшествия подоспели правоохранительные органы. Как только полицейские ушли, протестующие свалили две статуи на землю. Затем начался дождь, который разогнал протестующих. К зданию суда вновь приехали стражи порядка. Они убрали статуи.

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Видео: телеканал WTVD