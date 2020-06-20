Свой отказ он мотивировал необходимостью паритета между авиакомпаниями двух стран.

Вашингтон отклонил запрос китайских авиакомпаний на полёт в страну. Соответствующее решение принял Минтранс США.

В ведомстве заявили, что Китай не получит разрешение на выполнении будущих перевозок. Представители министерства напомнили, что они не поменяют решение, которое было прописано ещё в первоначальном приказе от 22 мая. Их отказ направлен на поддержание паритета регулярных рейсов между США и Китаем. В Минтрансе США заверили, что отказ никак не связан с "эскалацией" со стороны Вашингтона.

Регулятор готов пересмотреть своё решение, если китайские авиакомпании скорректируют свою политику.

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Видео: Youtube/CNBC Television