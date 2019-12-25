Автор песни "На заре" умер в возрасте 61 года.

Умер бывший музыкант группы "Альянс" Олег Парастаев. Об этом сообщили его коллеги на странице музыканта во "ВКонтакте".

В субботу, 20 июня, скончался советский и русский музыкант. Его друзья сообщили, что он умер рано утром. Место и дата похорон пока неизвестны.

Напомним, что Олег Парастаев родился 11 августа 1958 года. Он стал участником группы Альянс. Любовь поклонников он заслужил в качестве клавишника и композитора. Самой известной песней группы стала написанная Парастаевым композиция "На заре".

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Видео: Youtube/Олег Парастаев