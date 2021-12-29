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Эксперты поделились мнением о том, почему Россия не может быть членом НАТО
Сегодня, 17:44
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты поделились мнением о том, почему Россия не может быть членом НАТО

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Подобное предложение иногда поступало от представителей власти.

Члены "Конгресса интеллигенции" выступили с предложением России стать членом НАТО. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что такое предложение неоднократно звучало от руководителей СССР. Тогда от инициативы сразу же отказались.

Эксперты вспомнили, что в 1954 году МИД СССР хотел вступить в альянс при условии его нейтрального статуса. Также предложение в начале XXI века озвучивал Владимир Путин.

По мнению авторов Telegram-канала, идея не была реализована, так как "в евроатлантическом геополитическом спектакле давно расставлены и не терпят перестановок". Россия заняла место СССР,  который считался вне Европы. 

Как ранее сказал глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, Москва и Вашингтон смогут найти общий язык по волнующим стороны вопросам. 

Фото: Pexels 

Теги: альянс, военный блок, нато
Категории: Лента новостей, Новости России,

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