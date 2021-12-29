Блинкен: прогресс на переговорах с РФ возможен с обеих сторон

Вашингтон не ожидает каких-либо прорывов от предстоящих переговоров.

Прогресс на переговорах с Россией по безопасности возможен с обеих сторон. Такое мнение выразил глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телевизионному каналу CNN.

По его мнению, Москва и Вашингтон смогут найти общий язык по волнующим стороны вопросам, что поможет снизить напряженность между ними.

Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он подчеркнул, что России придется сделать шаг навстречу Соединенным Штатам и Европе, если они сделают то же самое. Однако, считает Блинкен, от переговоров не следует ожидать каких-либо прорывов.

Напомним, 10 января в Женеве состоятся двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее Украинцы вышли на митинг против капитуляции из-за переговоров России и США.

Видео: YouTube / CNN