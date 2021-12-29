Украинцы вышли на митинг против капитуляции из-за переговоров России и США

В Киеве прошел митинг с призывом "не допустить капитуляции Украины" на переговорах России и Соединенных Штатов. Об этом пишет "РИА Новости".
Мероприятие состоялось 9 декабря возле здания украинского внешнеполитического ведомства. Участники митинга выступили против каких-либо переговоров между Москвой и Вашингтоном по Украине без участия последней.
Отмечается, что митинг прошел спокойно. В нем принимали участие несколько десятков человек.
Напомним, 10 января в Женеве состоятся двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Ранее экс-глава минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс.
Видео: YouTube / Helen Minskaya
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