Украинцы вышли на митинг против капитуляции из-за переговоров России и США

Мероприятие прошло мирно, участники разошлись.

В Киеве прошел митинг с призывом "не допустить капитуляции Украины" на переговорах России и Соединенных Штатов. Об этом пишет "РИА Новости".

Мероприятие состоялось 9 декабря возле здания украинского внешнеполитического ведомства. Участники митинга выступили против каких-либо переговоров между Москвой и Вашингтоном по Украине без участия последней.

Отмечается, что митинг прошел спокойно. В нем принимали участие несколько десятков человек.

Напомним, 10 января в Женеве состоятся двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее экс-глава минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс.

Видео: YouTube / Helen Minskaya