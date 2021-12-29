Экс-глава минобороны Украины Гриценко: Киев не сможет вернуть Крым и Донбасс

Он призвал украинские власти "больше не морочить себе голову" этим вопросом.

Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому стоит признать, что Крым и Донбасс вернуть не удастся. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 24" заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

По его мнению, полуостров не вернется в состав государства в ближайшие десятилетия. Гриценко призвал украинские власти "больше не морочить себе голову" этим вопросом.

Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым. Анатолий Гриценко, экс-глава минобороны Украины

Также он отметил, что "возвращению Донбасса" мешает "русский дух", так как более 80 процентов населения региона видят себя в составе РФ.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, РФ не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе.

Ранее аналитик Лозовский заявил об опасности разрушения Украины странами Запада.

Видео: Youtube / Украина 24