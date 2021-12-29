Аналитик Лозовский заявил об опасности разрушения Украины странами Запада

Политический аналитик в долгосрочном плане не видит Украину в сфере своей деятельности. Страна уже давно могла бы войти в Евросоюз и НАТО.

Политический аналитик Сергей Лозовский заявил, что западные страны пытаются нанести максимальный ущерб Украине, так как она находится в орбите влияния России. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Первый казацкий".

По мнению Лозовского, Россия является постоянным врагом для Запада. Он отметил, что государства хотят "разрушить этот Карфаген", поскольку без Украины Россия станет неполной. Политический аналитик в долгосрочном плане не видит Украину в сфере своей деятельности. Страна уже давно могла бы войти в Евросоюз и НАТО. Но Запад не готов принимать поспешных решений.

Напомним, что в декабре 2014 года Украина внесла изменения в два закона. Власти отказались от внеблокового статуса страны. В 2016 году Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила курс страны в ЕС и НАТО.

Ранее мы сообщили, что политолог Чаплыга заявил о возможном "расчленении" Украины.

Видео: Youtube/Перший Козацький