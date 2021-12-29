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Политолог Чаплыга заявил о возможном "расчленении" Украины

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Он считает важным то, какое решение примут власти в сфере экономики и геополитики.

Политолог Михаил Чаплыга заявил о возможном "расчленении" Украины. Об этом он рассказал в эфире канала Politeka.

Чаплыга считает, что в 2022 году в стране наступил последняя волна кризиса государственности. По его словам, Украина будет "расчленена" в физическом, экономическом или геополитическом плане.

Эксперт считает важным решение власти по поводу экономической удавки, которая была наброшена экс-министром финансов Натальей Яресько, а также по вопросу по Донбассу в рамках Минских соглашений. Он уточнил, что либо Украина признает тот факт. что она тормозит реализацию договоренностей, либо будет играть в страуса.

Ранее экономист Атаманюк заявил, что Боррель "развел" Украину.

Видео: YouTube / Politeka Online

Теги: михаил чаплыга, политолог, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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