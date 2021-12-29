Экономист Атаманюк заявил, что Боррель "развел" Украину

Он считает, что страна стала банкоматом для Европы.

Украинский экономист Юрий Атаманюк высказался о главе дипломатии Евросоюза Жозепе Борреле. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

Атаманюк припомнил высказывания Борреля о том, что Европа не является банкоматом. По словам эксперта, Украина является банкоматом для всего континента. В качестве доказательств экономист заявил, что в Европе работают семь миллионов украинских трудовых мигрантов, которые создают там в два раза больше ВВП, чем у себя на родине.

Также Атаманюк заявил, что Украина покупает газ по завышенным ценам из-за соглашений с Евросоюзом, а в ближайшем будущем рынок страны пополнится европейскими товарами. Это, по мнению эксперта, уничтожит собственную промышленность.

Ранее экс-генпрокурор Украины заявил, что у Путина есть "компромат" на Зеленского.

Видео: YouTube / НАШ