Экс-генпрокурор Украины заявил, что у Путина есть "компромат" на Зеленского

По его словам, по этой причине Зеленский добивается встречи с российским лидером.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что у российского президента Владимира Путина имеется "компромат" на украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, по этой причине Зеленский настойчиво добивается встречи с Путиным.

Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины

Луценко сказал, что в таком состоянии отпускать Зеленского на встречу с Путиным один на один опасно.

Ранее военнослужащая ВСУ Борисовская заявила, что ее заставили участвовать в новогоднем обращении Зеленского.

Видео: YouTube / Україна 24