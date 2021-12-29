Экс-генпрокурор Украины заявил, что у Путина есть "компромат" на Зеленского

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что у российского президента Владимира Путина имеется "компромат" на украинского лидера Владимира Зеленского.
По его словам, по этой причине Зеленский настойчиво добивается встречи с Путиным.
Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю.
Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины
Луценко сказал, что в таком состоянии отпускать Зеленского на встречу с Путиным один на один опасно.
Ранее военнослужащая ВСУ Борисовская заявила, что ее заставили участвовать в новогоднем обращении Зеленского.
Видео: YouTube / Україна 24
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