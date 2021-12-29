Военнослужащая ВСУ Борисовская заявила, что ее заставили участвовать в новогоднем обращении Зеленского

Женщина столкнулась с волной критики.

После участия военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского в стране разразился скандал. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

По информации издания, после публикации видеопоздравления женщина столкнулась с волной критики. Она написала в Facebook, что военное командование ее принудило к участию в мероприятии.

Была, есть и буду против Зе. <...> Я действующая военная и это было распоряжение. Наталья Борисовская, военнослужаая ВСУ

Она также подчеркнула, что от нее стали отписываться подписчики в соцсети после произошедшего.

По информации издания, Борисовская воюет на востоке Украины с августа 2014 года, она командовала отделением разведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал фото военных ВСУ из Крыма и Донбасса.

Видео: YouTube / Офіс Президента України