В Кремле рассказали о необходимости проведения "домашней работы" на экспертном уровне.

Российский президент Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, однако без тщательной подготовки такого мероприятия оно станет обычной "пиар-акцией, обреченной на провал". Соответствующее заявление журналистам из издания РБК сделал официальный представитель администрации Кремля Дмитрий Песков. Он также выразил недоумение отказом украинского политика приехать в Москву на переговоры. Чиновник из Кремля заметил, что глава нашего государство четко изложил свою позицию по вопросу.

Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", когда будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки - это, скорее, пиар-акция, обреченная, скорее, на провал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков отверг утверждение Трампа, что Россия является "бумажным тигром".

Фото: Telegram / ВЕСТИ