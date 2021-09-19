Песков отверг утверждение Трампа, что Россия является "бумажным тигром"

В Кремле напомнили о том, что наша страна ассоциируется с медведем.

Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется в мировом сообществе с медведем, а "бумажных медведей" не бывает. Соответствующее заявление журналистам из издания РБК сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Журналисты попросили чиновника из Кремля прокомментировать слова американского президента-республиканца Дональда Трампа. Иностранный политик ранее назвал нашу страну "бумажным тигром".

Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия - настоящий медведь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По мнению пресс-секретаря российской администрации, лидер Белого дома не может не видеть открытость своего коллеги из Москвы к процессу мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Дмитрия Пескова, отношения между главами государств позволяют обсуждать достаточно острые темы и доносить друг до друга основные посылы. В Кремле добавили, что Владимир Путин и Дональд Трамп обращаются на "ты" и тепло относятся друг к другу.

Фото: официальный сайт Кремля