Путин: Россия не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году

Россию поставили в ситуацию, когда она не смогла поступить иначе, отметил президент.

Россия не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в 2014 году украинцы выразили законное возмущение по поводу того, что происходило в стране. Путин напомнил, что действующий на тот момент президент Виктор Янукович "со всем согласился" и был готов покинуть свой пост. Однако вскоре произошел госпереворот.

После этого возник Крым [присоединение полуострова к РФ]. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту, под свое крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не смогли поступить иначе. Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер отметил, что Москва не смогла "безвольно смотреть" на то, что происходит на востоке Украины. Он отметил, что при организации СССР в 22-24-х годах прошлого столетия Донбасс "не мыслил себя иначе, как частью России", но власти страны поступили по-своему.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Путин призвал "перевернуть страницу", касающуюся якобы отравления Навального.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина