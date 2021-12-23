Путин призвал "перевернуть страницу", касающуюся якобы отравления Навального

Глава РФ объяснил, почему не верит в отравление Навального

Представитель русской службы BBC задал президенту России вопрос на большой пресс-конференции о том, что произошло в стране что стремительно существенно увеличился показатель тех, кого власти считают экстремистами, иностранными агентствами и нежелательными организациями и лицами. Журналист уточнил, что к текущему моменту разогнан штаб ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана Минюстом РФ как НКО-иноагент). Лидер этого движения - оппозиционер Алексей Навальный сидит в тюрьме после того как был отравлен. Активист даже утверждал, что нашел тех людей, которые оказались ответственны за произошедшее с ним.

Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри... Что было благополучно сделано в период первой мировой войны по ее результатам. И в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с русским народом. Владимир Путин, глава РФ

Путин напомнил прессе, что Россия многократно направляла запросы западным коллегам по поводу якобы отравления Навального от прокуратуры РФ. Глава РФ уточнил, что на данный момент нет ни одного материала, подтверждающего этот факт. Москва предложила, чтобы отечественные специалисты приехали в Берлин и вместе поработали над расследованием. Путин лично вносил такое предложение президенту Франции и канцлеру Германии. По мнению политика, страны так и не дали РФ оснований для возбуждения уголовного дела. Лидер страны напомнил, что в ответ от западных партнеров было только молчание.

Путин: главы регионов в пандемию проявили себя в высшей степени ответственно.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

