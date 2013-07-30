Путин: главы регионов в пандемию проявили себя в высшей степени ответственно

Глава РФ видит пользу в передаче новых полномочий властям на местах.

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, как губернаторы регионов в пандемию проявили себя. По мнению главы государства, чиновники на местах проявили себя в высшей степени ответственно.

Вы знаете, я уже повторял много раз. Хочу еще повторить, и думаю, что вы со мной согласны, по нашему пути пошли очень многие страны. Мы же первые об этом сказали. Что страна большая, ситуация в различных регионах - разная. По разному складывается. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, при общем руководстве из федерального центра, а для этого на территории РФ была сформирована государственная специальная комиссия, кабинет министров и администрация Кремля пришли к выводу, что следует отдать на уровень регионов определенные полномочия. Власти должны получить возможность тонко регулировать ситуацию. Путин задал риторический аопрос о том, можно ли сравнивать Чукотку и Москву. Он уточнил, что это "разные совершенно вещи", а также на территориях - разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за "огромности территорий" в регионах.

Путин добавил, что в некоторых моментах можно было предпринимать какие-то действия точнее и энергичнее. Но они не боялись брать на себя сложные решения. При этом правительсмтво оказывало поддержку регионам, которые проводили нужные решения. Глава РФ напомнил, что помощь российским регионам увеличилась кратно.

Путин заявил, что население в 146 млн человек для России недостаточно.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина

