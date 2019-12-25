Путин заявил, что население в 146 млн человек для России недостаточно

Глава РФ назвал проблемы демографии в стране.

Российский президент Владимир Путин рассказал журналистам на большой пресс-конференции о том, что для такого государства как РФ, население в 146 млн человек недостаточно. Ранее он заявил о снижении продолжительности жизни и росту смертности. Эти факторы фиксируются по регионам.

В этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы. Владимир Путин, президент РФ

Путин: уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина



