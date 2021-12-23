Путин: уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии

Российский президент Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции о том, что уровень безработицы по стране опустился ниже допандемийных значений. В настоящее время он составляет 4,3%. Глава государства считает, что по результатам года показатель может вырасти до 4,4%. Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. До конца года, может, чуть-чуть подрастет.
Но это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда.
Владимир Путин, президент РФ
По словам российского лидера, данные показатели являются хорошими для национальной экономики. Путин заметил, что при этом возникают определенные трудности и сложности. Они связаны с работой рынка труда.
Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года.
Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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