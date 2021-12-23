Путин призвал достичь иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года

Глава РФ оценил уровень коллективного иммунитета в стране.

Российский президент Владимир Путин рассказал во время большой пресс-конференции о том, что на территории РФ, как и во многих других странах переживается низкий уровень массовой вакцинации. В частности, такая же ситуация складывается в Германии. Глава государства уточнил, что в этом государстве разработана хорошо развитая система здравоохранения. Она считается одной из самых эффективных в европейском регионе.

Глава РФ объяснил прессе, что недавно разговаривал с вице-премьером Татьяной Голиковой. Согласно статистике на вчерашний вечер, сейчас по стране медики зафиксировали уровень коллективного иммунитета на уровне 59,4%. Речь идет как о переболевших, так и поставивших прививку от ковида. Чуть более 70 тысяч человек ввели себе первую дозу препарата для профилактики инфицирования COVID-19.

По словам Путина, такого показателя России недостаточно. По данным системы здравоохранения, требуется достичь коллективного иммунитета на уровне 80%. Владимир Путин рассчитывает добиться такого результата к концу первого квартала следующего года или начале второго. При этом политик напомнил СМИ, что в отдельных странах говорят о достижении коллективного иммунитета на уровне 90-95%.

Путин рассказал о работе специалистов в ЮАР по изучению омикрон-штамма.

Фото и видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина