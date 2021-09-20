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Песню группы "Альянс" "На заре" перепели на японском языке

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Композиция посвящена ушедшему из жизни Олегу Парастаеву.

Песню советской рок-группы "Альянс" "На заре" перепели на японском языке. Ролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива Deai, который занимается творчеством в Южной Корее. На портале также презентован клип на обновленную композицию. Менее чем за сутки видео набрало свыше 37 тысяч просмотров, а также несколько тысяч лайков.

Основатели группы Deai отметили, что ремейк хита посвящен памяти скончавшегося в 2020 году автора песни — Олега Парастаева. Они отметили самобытность перепевки советской композиции.

Напомним, что песня "На заре" вышла в 1987 году в составе альбома "Альянс "87".  Она стала одним из главных хитов музыкантов конца 80-х годов.

Little Big выпустили трек про усы, записанный с Неттой Барзилай.

Видео: Youtube/Deai 〜Ichigo Tanuki〜

Теги: deai, альянс, на заре, южная корея, япония, японский язык
Категории: Музыка, Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей, Культура,

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