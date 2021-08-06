Little Big выпустили трек про усы, записанный с Неттой Барзилай

Следом за премьерой песни ожидается и выход клипа.

Ровно в полночь 6 августа петербургская рейв-группа Little Big выпустила новый трек, записанный совместно с победительницей "Евровидения-2018" Неттой Барзилай. Песня называется Moustache ("Усы").

Следом за премьерой трека ожидается и выход клипа. В нем, судя по анонсу, усы примерят на себя солистка Little Big Соня Таюрская и Нетта.

Поклонники Little Big приняли песню неоднозначно. Одни остались в восторге, назвав композицию свежей и необычной. Другим трек совсем не зашел.

"Очень посредственно. Я понимаю вы старались, но увы... Это не хит, не цепляет вообще", "Ребята, извините, но это такая хрень", "Чот мне кажется чипуха какая то", "Как обычно разочаровали", - написали подписчики в Instagram (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее мы писали, что российские синхронистки выступили на Олимпийских играх под Little Big.

Фото, видео: Instagram / littlebigband