Российские синхронистки выступили на Олимпийских играх под Little Big

Спортсменки выиграли техническую программу и вышли в финал.

Накануне на Олимпийских играх в Токио состоялись соревнования по синхронному плаванию. Россию представили Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Для своего выступления спортсменки выбрали песню With Russia from Love петербургской рейв-группы Little Big ("Калинка-малинка" в обработке).

Изначально девушки должны были выступать в купальниках с изображением медведя с балалайкой. Но Олимпийский комитет посчитал, что медведь слишком явный намек на Россию. Медведя решили убрать, а вот балалайку оставили. В движениях спортсменок присутствовали элементы из русско-народного танца.

Россиянки показали высший уровень мастерства и обогнали всех своих соперников. Они выиграли техническую программу и вышли в финал, который состоится уже сегодня, 4 августа.

Гордимся, поздравляем и верим в вас. Написали музыканты Little Big в своей группе "ВКонтакте"

Видео: ВКонтакте / LITTLE BIG