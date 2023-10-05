Мюнхенская трагедия глазами телеканала: вышел трейлер триллера "Пятое сентября"

Релиз картины намечен на 29 ноября.

Американская киностудия Paramount поделилась в социальных сетях трейлером журналистского исторического триллера "Пятое сентября" от режиссёра Тима Фельбаума. По версии издания The Hollywood Reporter, данная лента обещает стать одним из ключевых претендентов на следующую премию "Оскар". Картина расскажет о событиях теракта, произошедшего на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Во время проведения летних Игр в Германии палестинская террористическая организация "Чёрный сентябрь" захватила в плен 11 членов олимпийской сборной Израиля. Все события будут пересказаны с точки зрения вещательный команды телеканала ABC Sports, вынужденной переключиться с трансляции спортивных мероприятий на отслеживание судьбы заложников.

В актерском составе указаны Питер Сарсгаард, Джон Магаро, Бен Чаплин и Леони Бенеш. "Пятое сентября" выходит в зарубежный прокат 29 ноября. Напомним, что в 2005 году о событиях преступления на Олимпиаде был снят крупнобюджетный триллер "Мюнхен" с Эриком Баной и Дэниэлом Крэйгом в главных ролях. Режиссёром проекта выступил Стивен Спилберг.

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Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures