Вышел новый трейлер мультяшного нарративного хоррора Bye Sweet Carole

Премьера игры запланирована на следующий год.

Разработчики мрачного мультипликационного нарративного хоррора Bye Sweet Carole выпустили в социальных сетях геймплейный трейлер, в котором пользователям показываются как игровые секции, так и анимированные кат-сцены. Ролик получил название "Полуночный". Авторы проекты полагают, что именно в этот период времени с человеком может произойти все, что угодно. Игра выполнена в стилистике классических мультфильмов, вдохновлённых лентами компании Disney. Речь идет о таких мультипликационных работах как "Чёрный котёл", "Горбун из Нотр-Дама") и другими мрачными мультфильмами, созданными в период с 1980-е по начало 2000-ходов ("Принц Щелкунчик", "Секрет крыс", "Пиноккио и Император Тьмы" и другие).

Известно, что действия игры происходят в 1900-х годах. Повествование будет вестись от имени персонажа Ланы Бентон, которая отправляется в таинственный приют Bunny Hall ради того, чтобы найти там свою лучшую подругу. Однако детский приют оказывается разделён на два мира — реальный и мрачный фантастический мир королевства Королла. Последним заправляют опасные существа. В трейлере создатели впервые показывают сову Велению (Velenia), которая будет одной из злых воплощений потустороннего мира.

Проект Bye Sweet Carole выйдет в свет в 2025 году.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation