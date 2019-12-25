Little Big записали совместный трек с победительницей "Евровидения-2018"

Песня получила название Moustache ("Усы").

Петербургская рейв-группа Little Big записала совместный трек с победительницей "Евровидения-2018" из Израиля Неттой Барзилай. Песня получила название Moustache ("Усы").

Вам понравятся наши "Усы". Сообщается на странице группы "ВКонтакте"

Премьера песни состоится 6 августа. Сейчас ее предварительно можно сохранить в Apple Music и Spotify.

В последнее время поклонники Little Big недовольны творчеством солиста Ильи Прусикина. По их мнению, раньше был Ильич "с диким рейвом", сегодня "Пуська с галимой попсой".

Ранее лидер Little Big назвал себя самым сексуальным человеком в мире.

Фото: Instagram / littlebigband