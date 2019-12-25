Little Big записали совместный трек с победительницей "Евровидения-2018"

Петербургская рейв-группа Little Big записала совместный трек с победительницей "Евровидения-2018" из Израиля Неттой Барзилай. Песня получила название Moustache ("Усы").
Вам понравятся наши "Усы".
Сообщается на странице группы "ВКонтакте"
Премьера песни состоится 6 августа. Сейчас ее предварительно можно сохранить в Apple Music и Spotify.
В последнее время поклонники Little Big недовольны творчеством солиста Ильи Прусикина. По их мнению, раньше был Ильич "с диким рейвом", сегодня "Пуська с галимой попсой".
Ранее лидер Little Big назвал себя самым сексуальным человеком в мире.
Фото: Instagram / littlebigband
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