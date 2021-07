Лидер Little Big назвал себя самым сексуальным человеком в мире

"My name is Sex!" - написал Прусикин в Instagram.

Лидер петербургской рейв-группы Little Big Илья Прусикин назвал себя самым сексуальным человеком в мире. Столь громкое заявление музыкант сделал на своей странице в Instagram. My name is Sex! Написал Ильич, добавив, что вдруг кто забыл К этому посту Прусикин прикрепил фотографию, на которой он стоит на балконе в косухе на голый торс и коротких джинсовых шортах. Большинство поклонников музыканта согласились с его высказыванием. Ранее мы писали, что Little Big прекратил сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым. Фото: Instagram / iliyaprusikin