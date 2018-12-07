Лидер Little Big назвал себя самым сексуальным человеком в мире

Лидер петербургской рейв-группы Little Big Илья Прусикин назвал себя самым сексуальным человеком в мире. Столь громкое заявление музыкант сделал на своей странице в Instagram.
My name is Sex!
Написал Ильич, добавив, что вдруг кто забыл
К этому посту Прусикин прикрепил фотографию, на которой он стоит на балконе в косухе на голый торс и коротких джинсовых шортах. Большинство поклонников музыканта согласились с его высказыванием.
Ранее мы писали, что Little Big прекратил сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым.
Фото: Instagram / iliyaprusikin
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