Little Big прекратил сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым

Группа Little Big больше не будет работать с танцором Дмитрием Красиловым (Пухляш). Об этом рассказал вокалист Антон Лиссов в интервью.
Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась "временная петля". Что, его брать дальше на прицеп?
Антон Лиссов, вокалист
Также Лиссов отметил, что не понимает, почему Красилов перестал заниматься танцами и ушел в "какую-то рекламу". По его мнению, было бы интереснее, если бы Пухляш продолжил развиваться в танцевальном направлении.
Дмитрий Красилов обрел большую популярность после премьеры клипа Little Big на трек Uno.
Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин сбрил себе усы.
Видео: YouTube / Street Beat TV
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