Little Big прекратил сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым

Антон Лиссов отметил, что не понимает, почему Красилов перестал заниматься танцами и ушел в "какую-то рекламу".

Группа Little Big больше не будет работать с танцором Дмитрием Красиловым (Пухляш). Об этом рассказал вокалист Антон Лиссов в интервью.

Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась "временная петля". Что, его брать дальше на прицеп? Антон Лиссов, вокалист

Также Лиссов отметил, что не понимает, почему Красилов перестал заниматься танцами и ушел в "какую-то рекламу". По его мнению, было бы интереснее, если бы Пухляш продолжил развиваться в танцевальном направлении.

Дмитрий Красилов обрел большую популярность после премьеры клипа Little Big на трек Uno.

Ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин сбрил себе усы.

Видео: YouTube / Street Beat TV