По ее словам, группа никому не нужна, а обществу стоит забыть о ней.

Журналистка Алена Жигалова призвала "отменить везде" группу Little Big. Об этом она заявила в своем YouTube-шоу "Алена, блин! говорит".

Жигалова высказалась об отмене концертов группы в Казахстане и Польше. По ее мнению, такое происходит всегда, когда "начинаешь бегать со стороны в сторону". Она считает, что Little Big стоит отменить везде, поскольку группа никому не нужна, а обществу стоит забыть о ней.

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Видео: YouTube / Super