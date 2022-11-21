Тэйлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards

Она также получила награды в номинациях на лучшее музыкальное видео и лучшую певицу в категориях "поп" и "кантри".

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград музыкальной премии American Music Awards 2022. Главным триумфатором стала певица Тэйлор Свифт.

Американская исполнителница была признана артистом года. Вместе с ней за награду боролись Адель, Beyonce, Гарри Стайлс, Дрэйк, The Weeknd и Bad Bunny. Кроме того, Свифт получила награды в номинациях на лучшее музыкальное видео и лучшую певицу в категориях "поп" и "кантри".

Отметим, что Тэйлор Свифт является рекордсменом по количеству наград в истории American Music Awars. Всего за карьеру она выиграла в 40 номинациях.

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Видео: YouTube / ABC