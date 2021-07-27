JONY и ANNA ASTI выпустили совместный трек про любовь

Музыканты опубликовали совместную работу.

Российские артисты JONY и ANNA ASTI выпустили совместный трек про чувства. Композиция получила название "Как твою любовь понять?". Официальный релиз произошел 18 ноября. Сейчас песня доступна на всех официальных цифровых порталах для прослушивания. Поклонники творчества исполнителей высоко оценили новую работу звезд.

Благодарю тебя за доверие, за то, что свой первый сингл с девушкой ты спел именно со мной, это дорогого стоит, более того, это бесценно. Anna Asti в соцсетях

В настоящее время неизвестно, будут ли Jony и Anna Asti выпускать совместный альбом или остановятся на одном сингле. Певица осталась довольна работой с коллегой. Она отметила, что записываться с Джонни было исключительным удовольствием, так как он является настоящим талантом, одаренным Богом.

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Фото и видео: YouTube / Johny