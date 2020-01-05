Премьера картины намечена на 20 октября.

Anna Asti представит документальный фильм о своей жизни 20 октября. Известно, что лента выйдет на российском стриминговом сервисе KION. В проекте "ANNA ASTI. Путь Феникса" звезда шоу-бизнеса расскажет своим поклонникам о том, как она смогла добиться успеха в профессиональной карьере. Кроме нее в картине снимались ее супруг и по совместительству генеральный менеджер певицы Стас Юркин, а также Филлипп Киркоров, которого девушка не раз называла своим наставником.

Для меня это важный проект, потому что в моем становлении очень важную роль сыграли окружающие меня люди. Не зря для меня давно был важен образ Феникса, ведь мои близкие не раз помогали мне восстать из пепла. Анна ASTI, певица

Она пояснила, что в фильме нет ничего такого, чтобы бы ее команда утаила или недоговорила, поэтому артистка предстанет перед публикой как открытая книга. Режиссером фильма заявлен Азат Григорян.

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Фото и sидео: YouTube / kionru