В сети появился трейлер документального фильма о сериале "Остаться в живых"

Проект выйдет в свет в честь 20-летия с момента выхода первого эпизода телевизионного шоу.

На YouTube-канале Getting Lost опубликован трейлер одноименного документального фильма, посвященного истории создания и влиянию телевизионного сериала "Остаться в живых" на аудиторию и индустрию. Данный проект приурочен к 20-летию выхода пилотного эпизода проекта на ТВ. Авторы уточнили, что в ленту попали свежие интервью с актерским составом и съемочной группой. В частности, в эпизодах появятся люди, проживающие на Гавайях, и ставшими свидетелями создания одного из наиболее успешных шоу современности.

В картине будут рассказаны судьбоносные личные истории, связанные с "Остаться в живых", в том числе о невероятной дружбе, согревающей сердца любви и трогательных рассказах о душевной боли и потерях. синопсис ленты

Режиссером "Getting Lost" ("Стать оставшимися в живых") стал Тейлор Морден, известный зрителям по "Последнему видеопрокату". Продюсерами картины указаны Ральф Д. Апель, Эмили Клэр, Джо Гарфейн и Тейлор Морден. В съемках удалось задействовать Бобби Мойнихан, Деймон Линделоф, Дэниел Даэ Ким, Элизабет Митчелл, Эмили де Рейвин, Эванджелин Лилли, Генри Иэн Кьюсик, Джек Джек Абрамс, Хорхе Гарсия, Джош Холлоуэй, Мэгги Грейс и других. Созданием картины занималась компания Popmption Pictures.

Напомним, что сериал "Остаться в живых" вышел на телеканале ABC в 2004 году. Шоу продлевалось на шесть сезонов.Проект стал одним из самых дорогих телепроектов и повлиял на дальнейшее развитие сериальной индустрии. Эпизоды первого сезона шоу собирали в среднем по 16 миллионов зрителей на территории США США. Сериал получил множество наград, среди которых 11 премий "Эмми" и семь "Золотых глобусов".

Вышел русскоязычный трейлер "Аноры" с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

Фото и видео: YouTube / Popmption Pictures