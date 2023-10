Появился трейлер хэллоуинского ивента The Haunting в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

Событие уже доступно для игроков.

Компании Activision и Infinity Ward показали в социальных сетях трейлер внутриигрового мероприятия для проектов Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone, приуроченного к Хэллоуину. Мероприятие названо The Haunting. Данный ивент уже знаком игрокам серии шутеров — он предлагает ночные карты и дополнительные активности. На этот раз хэллоуинский ивент Call of Duty предложит пользователям ночные варианты карт Al Mazrah и Vondeal, а также разнообразных противников, включая Мясника из Diablo, ограниченные по времени режимы королевской битвы и DMZ, а также скины по известным виртуальным франшизам Evil Dead и Diablo. Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone доступны на персональных компьютерах и игровых консолях обоих поколений.

Фото и видео: YouTube / Call of Duty