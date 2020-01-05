  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:07
163
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появился трейлер хэллоуинского ивента The Haunting в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

0 0

Событие уже доступно для игроков.

Компании Activision и Infinity Ward показали в социальных сетях трейлер внутриигрового мероприятия для проектов  Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone, приуроченного к Хэллоуину. Мероприятие названо The Haunting. Данный ивент уже знаком игрокам серии шутеров — он предлагает ночные карты и дополнительные активности. На этот раз хэллоуинский ивент Call of Duty предложит пользователям ночные варианты карт Al Mazrah и Vondeal, а также разнообразных противников, включая Мясника из Diablo, ограниченные по времени режимы королевской битвы и DMZ, а также скины по известным виртуальным франшизам Evil Dead и Diablo. Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone доступны на персональных компьютерах и игровых консолях обоих поколений.

Вышел финальный трейлер "Убийц цветочной луны" с Ди Каприо.

Фото и видео: YouTube / Call of Duty

Теги: call of duty modern warfare 2, the haunting, warzone, компьютерная игра, трейлер, хеллоуин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии